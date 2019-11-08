Suriye’deki güvenli gölgede hayat normale dönüyor!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde, hayatın normale dönmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturuldu.
ASKERİ MAHKEME FAALİYETLERE BAŞLADI
İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için de Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı oluşturulan Askeri Mahkeme faaliyetlerine başladı.
ASKERİ POLİS ŞUBESİ AÇILACAK
Bunların yanı sıra Suriye Milli Ordusu tarafından olası tüm olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik yeni bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda SMO unsurları tarafından 14 Kasım’da Tel Abyad’da Askeri Polis Şubesi açılacak. Son dönemdeki çalışmaların bölgede hayatın normale dönmesin konusunda büyük ivme kazandıracağı belirtiliyor.