Suriye’deki güvenli gölgede hayat normale dönüyor!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde, hayatın normale dönmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturuldu.

İLGİLİ HABER Türkiye-Rusya anlaşmasından sonra Batı'da güvenli bölge tartışması

ASKERİ MAHKEME FAALİYETLERE BAŞLADI

İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için de Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı oluşturulan Askeri Mahkeme faaliyetlerine başladı.

İLGİLİ HABER Trump'tan güvenli bölge mesajı

ASKERİ POLİS ŞUBESİ AÇILACAK

Bunların yanı sıra Suriye Milli Ordusu tarafından olası tüm olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik yeni bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda SMO unsurları tarafından 14 Kasım’da Tel Abyad’da Askeri Polis Şubesi açılacak. Son dönemdeki çalışmaların bölgede hayatın normale dönmesin konusunda büyük ivme kazandıracağı belirtiliyor.