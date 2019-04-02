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Tayland’da asker kuyruğu: Trans birey sıraya girdi

Zorunlu askerliğin olduğu Tayland'da dün sağlık muayenesi vardı. Askerden muaf olmak isteyenler sıraya girerek kontrollerden geçti. 21 yaşındaki her erkeğin askerlik yapmak zorunda olduğu ülkede trans bireyler de sıraya girerek, "artık erkek olmadıklarını" kanıtlamak için sıraya girdi.

Sozcu.com.tr
13:58 -
Haberler Dünya
Tayland’da asker kuyruğu: Trans birey sıraya girdi

21 yaşını doldurmuş erkeklerin zorunlu askerlik yaptığı Tayland’da dün kontrol günüydü. Dün ülke genelindeki askeri merkezlerde 21 yaşını dolduran erkekler ve trans bireyler sağlık kontrolünden geçti. Askerden muaf olmak isteyen aşırı kiloluar, aşırı zayıflar, rahatsızlığı olanlar ve trans bireyler doktor kontrolünden geçti.

Trans birey kuyruğa girerek askerlik görevini yapamayacağını kanıtladı.

Uluslararası haber ajansı EPA’nın servis ettiği fotoğraflarda ise 22 yaşındaki trans birey Kornpong Limphairot’a dikkat çekti. Askerden muaf olmak için kontrollerden eçen Limphairot hakkında, “Artık erkek olmadığını kanıtlamak için sıraya girdi” ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf: EPA

Tayland’da her Nisan ayında yapılan kontroller sonrasında sağlık durumu elverişli olanlar ya 6 ay askerlik yapıyor ya da lotaryaya katılıyor. Lotaryada ise siyah ve kırmızı kart çekiliyor. Siyah kartı çeken Tayland vatandaşı askerlik görevinden muaf olurken kırmızı kartı çeken 2 yıl askerlik yapıyor.

Sağlık kontrolleri sırasında erkekler üstlerini çıkardı.

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Son güncelleme: android-time 14:01 02.04.2019
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