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Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde günlük yaşam normale dönüyor.

19:49 -
Haberler Dünya
Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad bir süre önce teröristlerden temizlendi.

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Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının sürdüğü kentte günlük yaşamda da hareketlilik yaşanıyor.

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Tel Abyad sokaklarındaki esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi. İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.  AA

IŞİD PKK Suriye Terör TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
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