Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad bir süre önce teröristlerden temizlendi.

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Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının sürdüğü kentte günlük yaşamda da hareketlilik yaşanıyor.

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Tel Abyad sokaklarındaki esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi. İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti. AA