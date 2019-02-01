Trump, INF Anlaşması’ndan çekilme konusunda Rusya’yı suçladı

Trump, yaptığı yazılı açıklama ile ABD’nin, INF Anlaşması’ndan çekilmesine açıklık getirdi. ABD’nin, 2 Şubat’tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini vurgulayan Trump, Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.

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“RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR”

“Tüm NATO müttefiklerimiz bu konuda bizi desteklemektedir. Çünkü onlar, Rusya’nın ihlallerinin meydana getirdiği tehdidi anlıyorlar.” ifadesini kullanan Trump, ABD’nin 30 yılı aşkın süredir anlaşmaya uyduğunu, fakat artık Rusya’nın sorumluluğunu yerine getirmemesine katlanmayacaklarını kaydetti.

“KENDİ ASKERİ SEÇENEKLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ”

Trump, açıklamasında, “Bu anlaşmayla ya da diğer anlaşmalarla bağlı dünyadaki tek ülke olamayız. Kendi askeri seçeneklerimizi geliştirmek üzere ilerleyeceğiz ve Rusya’nın, kanunsuz uygulamalarından herhangi bir askeri avantaj sağlamasına karşı çıkmak için NATO’daki ve diğer müttefiklerimizle birlikte çalışacağız” dedi.

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“FANTASTİK BİR ŞEY OLURDU”

Nükleer silahların etkili şekilde kontrolü konusunda ilgili tüm ülkelerin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirten Trump, “Bu kriterleri yerine getiren silah kontrol müzakerelerini yapmak üzere Rusya ile temas kurmaya hazırız. Daha da önemlisi bu gerçekleşirse belki de tarihte ilk kez (Rusya ile) ekonomik, ticari, siyasi ve askeri düzeyde olumlu ilişkiler geliştirebiliriz. Bu, hem Rusya ve ABD için fantastik, hem de dünyanın kalanı için harika bir şey olurdu.” görüşünü dile getirdi.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya’daki kamplaşma döneminde Avrupa’da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti. AA