Trump’ı durdurabilene aşk olsun! Son kurbanı Apple’ın CEO’su oldu

Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında konuşan Trump, teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook’un çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçmişte yaptığı gaflarla sık sık gündeme gelen Trump, Cook’un yatırımlarını övmek isterken, “Bundan minnettarız Tim Apple” ifadelerini kullandı. Böylece Tim Cook da, Trump’ın karıştırdığı isimler listesine eklendi.

Trump’ın o gafa imza attığı video, sosyal medyada bir anda yayılırken, ABD Başkanı’yla alay eden Twitter kullanıcıları, ‘Kulübe hoş geldin Tim Apple!’, ‘Trump’ın karne notlarının kayıp olmasına şaşmalı’ ve ‘Bu adam adının markası olduğunu söyleyen biri’ gibi yorumlar yaptı.

Trump, geçtiğimiz yıl bir konuşması sırasında havacılık şirketi Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını ‘Marillyn Lockheed’ olarak söylemişti. Trump, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u da ‘Jeff Bozo’ diye anmıştı.

Trump, geçtiğimiz aylarda First Lady Melania Trump’ın sağlık durumuyla ilgili paylaştığı Twitter mesajında da eşinin adını yanlış yazmıştı.