‘Açık öğretimli öğrenci sayısı lisanslı ve önlisanslıyı geçti’

Lisans ve ön lisans öğrenci sayısının, açık öğretimdeki öğrenci sayısının altına düşmesinin nedenlerini soran Gürer, Açık öğretimin, yükseköğrenim içinde payının artması ve yüz yüze eğitimi aşma noktasına ermesi sağlıklı bir büyümeye mi işaret etmektedir? Bu bağlamda değerlendirme ve çözüm için çalışma yapılmakta mıdır?” şeklindeki soruların da yanıtlanmasını istedi.

BAKAN SELÇUK: ZORUNLULUKLARI DİKKATE ALDIK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin dünyadaki eğilimler takip edilerek ve zorunluluklar dikkate alınarak hayata geçirildiğini belirtti. Açık öğretim sisteminin 2547 sayılı Kanunun 5' inci ve 12' nci maddeleri uyarınca hayata geçirildiğini belirten Bakan Selçuk, “1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk açık öğretim sistemi ile ülkemizin yükseköğrenim talebini karşılama kapasitesi artmıştır” dedi.

Örgün eğitim alamayan öğrencilere “eğitimde fırsat eşitliği” kapsamında imkân sağladığını anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun yanında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ön lisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerine de katkı sağlandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, “Açık öğretim sistemleri dünyada hızla yayılmakta, bu genel eğilimin sonucu olarak ülkemizde de öğrenci ve üniversite talepleri dikkate alınarak programlar açılmakla birlikte bu programlara her alanda ve sınırsız sayıda izin verilmesi de söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

YARIDAN FAZLASI AÇIK ÖĞRETİMDE

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ülkemizde 8 milyona yaklaşan yükseköğretim öğrenci sayısının yarısından fazlasının açık öğretimde eğitim gördüğünü belirtti. Gürer, “Elbette fırsat eşitliği için örgün eğitim alamayan öğrencilere uzaktan eğitim verilmelidir. Ancak örgün eğitim alan öğrenci sayısının uzaktan eğitim alan öğrenci sayısının altına düşmesi de düşündürücüdür.” diye konuştu.