AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? Açıköğretim sınav takvimi…

Öğrencilerin günlerdir merakla beklediği Güz Dönemi sınav tarihleri AÖF tarafından açıklandı. Hazırlıklarına başlayan öğrenciler sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte AÖF güz dönemi ara sınav ve sene sonu sınav tarihleri…

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.