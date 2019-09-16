AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt işlemleri ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresinden öğrencileri bilgilendiriyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Öğrenciler kayıt işlemlerini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden yapıyor. Peki AÖF kayıt tarihleri ne zaman başladı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “07 Ekim – 18 Ekim 2019” olarak duyuruldu.

Güz dönemi yeni kayıt takvimi:

İkinci üniversite: 02 Eylül – 18 Ekim 2019

ÖSYS yeni kayıt: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

ANADOLUYÖS: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

Ek Yerleştirme: 16 Eylül 2019

Dikey Geçiş: 16 Eylül 2019

Sağlık Lisans Tamamlama: 20 Eylül 2019

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.