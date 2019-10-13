AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı! AÖL kayıt işlemleri ne zaman bitecek?

Açıköğretim Fakültesi, öğrencileri için resmi internet adresinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada “2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.” denildi.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

Açık Öğretim Lisesine Halk Eğitim Merkezlerinde kayıt yaptırabilirsiniz.

Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ‘'Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme okul tarafından aktarılır ve öğrenci Aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda sistemde aktif öğrenci yapılır.

Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

Örneğin 2017-2018 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, bu dönemi takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadır.