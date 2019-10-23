AÖL sınav tarihleri: Açık Lise ders kitapları ne zaman dağıtılacak?

MEB AÖL iş takvimi ile birlikte sınav tarihleri belli oldu. Açık Lise 1. dönem sonu sınavları 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Ders kitapları dağıtım işlemleri ise başladı, AÖL öğrencilerine kitap teslimi, e-yaygın sistemi; Kurum işlemleri, Kitap işlemleri, Öğrenci Kitap Teslimi modülü üzerinden T.C. numarası ve doğum tarihi sorgulanarak yapılacak. İşte AÖL sınav tarihleri…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavları için halk eğitimi merkezlerince talep edilen ders kitapları dağıtım merkezlerine gönderilmiştir.

Muayene Kabul işlemleri; e-yaygın sistemi Kurum İşlemleri, Kitap İşlemleri, Kitap Teslimat İşlemleri modülü üzerinden irsaliyelerdeki sayılar dikkate alınarak yapılacaktır. İhtiyaç talebinde bulunulan ancak gönderilmeyen kitaplar sisteme ‘0’ olarak girilecektir. Kitap muayene kabul işlemlerinin 15.10.2019 – 25.10.2018 tarihleri mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Öğrencilere kitap teslimi, e-yaygın sistemi; Kurum işlemleri, Kitap işlemleri, Öğrenci Kitap Teslimi modülü üzerinden T.C. numarası ve doğum tarihi sorgulanarak yapılacaktır.