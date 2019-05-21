DGS geç başvuruları için büyük gün geldi! DGS geç başvuru nasıl yapılır?

İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS geç başvuruları başladı. 8 Mayıs’ta sona eren başvurularda işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuruları alınacak. Peki DGS geç başvuruları ne zaman? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

DGS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 21 Mayıs olarak duyuruldu. Başvurularını yapmayan adaylar 21 Mayıs tarihinde elektronik ortam veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS geç başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra adaylar geç başvuru ücreti olan 180 Türk Lirasını Bankamatikler veya elektronik ortam üzerinden yatırabilecek.

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI

DGS BAŞVURU MERKEZLERİ

DGS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

DGS sınav başvurusu yaparken ücret ödemesini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz. Eğer online ödeme yapmak istemiyorsanız ÖSYM'nin DGS kılavuzunde belirtilen bankalara giderek de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuzun kabul edilmeyeceğini unutmayın.

BANKADA ÖDEME: Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ONLİNE ÖDEME: ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak ödeme yapabilirsiniz.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

-DGS'ye başvuru yapacakların ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi'ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor. Şifresini unutanlar E Devlet bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf' ve ‘geçerli eğitim bilgisi' şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.