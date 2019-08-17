e Devlet’ten KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır? KYK başvuruları ne zaman?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK’nın kredi, burs ve yurt imkanlarından yararlanabilmek için başvuruları bekliyor. e Devlet üzerinden alınan KYK başvuruları nasıl yapılır merak ediliyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

YURT BAŞVURULARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN 5 ŞEY

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.