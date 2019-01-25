Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sayfası: Yerleştirme sonucu sorgula!

ÖSYM, KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştiği sonuçları açıkladı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, ilgili kanun kapsamında Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

HANGİ ÜNİVERSİTELER KAPATILMIŞTI?

Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara)

Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)

Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)

Selahattin Eyubi Üniversitesi (Diyarbakır)

Fatih Üniversite (İstanbul)

Melikşah Üniversitesi (Kayseri)

Mevlana Üniversitesi (Konya)

Şifa Üniversitesi (İzmir)

Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)

Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

Kanuni Üniversitesi (Adana)

İzmir Üniversitesi (İzmir)

Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)

Gediz Üniversitesi (İzmir)

Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)