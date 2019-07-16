KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

2019 KPSS heyecanı sürüyor. Sınavda ter döken adaylar için sonuç ve yerleşme maratonu başlayacak. KPSS puanları tek başına bir kadroya yerleşmek için yeterli değil. Her kurumda personel alımına ilişkin bazı şartlar aranır. Askerlik, suç durumu ve sağlık gibi genel ve özel şartlar bunlardan bazılarıdır. Ayrıca hizmet yükümlüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları halinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu kabul etmiş olması gerekir. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların aldıkları KPSS puanları 2 yıl boyunca geçerli sayılır. İşte ÖSYM’nin açıkladığı 2019 yılı sınav takvimine göre KPSS sınav sonuçları tarihi…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebileceksiniz. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilri. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

KPSS KILAVUZ

KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS A KADROLAR HAKKINDA

ÖSYM resmi internet hesabından yayınladığı duyuruda A grubu kadroları şöyle açıklıyor; “Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.”