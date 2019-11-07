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KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK tarafından verilen kredi ve burs hizmetinden faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamladı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırırken merakla beklenen duyuru KYK'da geldi. Peki KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK başvurusunu yapan öğrencileri ilgilendiren haberin detayları...

20:43 -
Haberler Eğitim
KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ile ilgili önemli açıklama geldi. KYK tarafından yapılan açıklamada “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” denildi.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı e-devlet KYK Ocak ayı sosyal medya Yurtkur
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