Öğretmen ve öğrenci EBA kurs girişi ekranı: EBA kurs (DYK) başvuru tarihi ve detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı kurs hizmetine EBA öğrenci girişi yapılarak başvuruluyor. Öğrenciler e-kurs sistemi ile okuldan sonra da eğitim alabiliyor. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunabilecek. Ücretli öğretmenler de EBa kusr başvurusu yapabilir.

EBA KURS BAŞVURU EKRANI TIKLA BAŞVUR

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EBA’nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın.

Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek.

Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek.

İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.

Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek.

Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz.

Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde kurs kaydı nasıl yapılır? EBA giriş sistemi için gereken bilgiler neler? EBA E-Kurs ayrıntıları…

EBA üzerinden yürütülen e-kurs yani destekleme ve yerleştirme kursu için EBA öğrenci girişi yapmanız gerekir. Bu şifre ise öğrenci iseniz yetkili öğretmenizden, öğretmen iseniz MEBBİS'e giriş yapıp oradan istemeniz gerekiyor. Özel okul öğrencileri, bu programın sadece şifre gerektirmeyen bölümlerinde faydalanabiliyor. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfadan kendi durumunuza uygun yere tıklayıp giriş yapmanız gerekiyor.

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunabilirler. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DYK BAŞVURUSU

DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler ise aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifreyle başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.