Okullar ne zaman açılacak? 2019 ara tatil tarihleri belli oldu!

Yaz tatilinin sonuna yaklaştıkça okulların ne zaman açılacağı da daha fazla merak ediliyor. Peki yaz tatili ne zaman bitecek? 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani yaz tatili de 9 Eylül 2019'da bitecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

Okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da bitecek ve yaz tatili başlayacak.