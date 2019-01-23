Yarıyıl tatilinin son günü ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilerin merakla beklediği yarı yıl tatili geldi ve daha yarısı bile bitmedi. Okulların açılmasıyla trafikte ve toplu taşıma içi yoğunluklarda da değişimler yaşanıyor. Bu yüzden sadece öğrenciler değil tüm vatandaşlar okullar ne zaman açılacak araştırıyor. İşte ikinci dönem başlangıç tarihi…

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

OKUL MASRAFLARI ARTTI

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim- İş), okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselere başlayan öğrencilerin okula başlangıç maliyetini hesapladı. Buna göre okula başlangıç giderinin geçen yıla göre yüzde 35,20 oranında arttığı iddia edildi.