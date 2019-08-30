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YDS sınav yerleri açıklandı! 2019 YDS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

YDS'ye girmek isteyenler için beklenen haber geldi. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile YDS giriş belgesini yayınladı. ÖSYM YDS 2019/2 için "adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." uyarısında bulundu.

09:52 -
Haberler Eğitim
YDS sınav yerleri açıklandı! 2019 YDS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

ÖSYM, YDS sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini yayımladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 8 Eylül’de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sınava giriş belgeleri erişime açıldı. İşte YDS giriş belgesi detayları…

YDS GİRİŞ YERLERİ BELGESİ

YDS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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