YKS sınav belgesi sorgulama ekranı… YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumuları Sınavı’na (YKS) girerek üniversite hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcayacak öğrenciler sınava dair detayları merak ediyor. YKS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki 2019 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır? YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi :15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi :16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

GEÇEN SENENİN YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru ve cevap anahtarına

(http://www.osym.gov.tr/TR,15164/yks-cikmis-sorular.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…