365 gün geçti ek gösterge ne oldu?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, iktidarın 24 Haziran seçimleri öncesi memurlara 3600 ek gösterge sözü verdiğini belirterek, “Aradan neredeyse 365 gün geçti, sözler tutulmadı'' dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mart 2018'de Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ‘'Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğiz. Yerel seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur” demişti.

SÖZLER TUTULMADI

CHP Milletvekili Yalım, konuyu yeniden TBMM gündemine getirerek, “24 Haziran seçimleri öncesi ilk 100 günde, ikinci 100 günde yapılacaklar diye sözler verildi. İlan panolarında ve TV'lerde 3600 açıklamaları yapıldı. Memurlarımıza, polislerimize, öğretmenlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve imamlarımıza 3600 ek gösterge verilecekti ama sözler tutulmadı. Değil 100-200 gün, neredeyse 365 gün geçti. Bizler, 3600 ek gösterge verilinceye konunun takipçisi olacağız'' dedi.

Emekli ikramiyesi 25 bin lira artacak

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin artırılması, emekli aylığı ve ikramiyenin de yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri 3600'e yükselirse, 1.2 milyon öğretmen, 280 bin polis, 115 bin hemşire ve 125 bin din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur bu düzenlemeden yararlanacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.