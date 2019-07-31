ABD, 11 yıl aradan sonra faiz indirme hazırlığında

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bugün 11 yıl aradan sonra, saat 21:00’da faiz indirmesi bekleniyor. ABD ekonomisi son yılların en iyi performanslarından birini sergilerken başta ABD Başkanı Donald Trump sıklıkla Fed'in faiz indirmesi gerektiğine vurgu yapıyordu.

ABD'de şu an faizler yüzde 2.25-2.50 arasında. Fed en son 1 Mayıs 2008 tarihinde faizleri 0.25 puan aşağı indirmişti. Kurum zamanla kademeli faiz indirimleri yapmaya devam etti. Piyasası Fed’in politika faizini bugün yüzde 2.5’ten yüzde 2.25’e indireceğini, ancak indirimlerin devam ederek gelecek yıl sonuna kadar faizlerin 100 baz puan düşeceğini fiyatlıyor.

Wall Street Journal'ın analizine göre Fed'in ABD ekonomisi iyi giderken faiz indirmesinin sebeplerinden biri ticaret savaşlarının olası etkisinin ülkeyi bir ekonomik bunalıma sokma ihtimali. Diğer bir neden ise ülkede enflasyonun aşırı düşük seviyelerde (yüzde 2'nin altı) olması.

TÜRK LİRASI'NI NASIL ETKİLİYOR?

Fed'in ABD dolarına piyasalarda daha kolay erişim sağlayacak şekilde faiz düşürmesi piyasada doların bollaşmasını sağlıyor ve Türk Lirası otomatik olarak dolar karşısında değerleniyor. Son günlerde dolarda yaşanan düşüşün sebeplerinden biri de bu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 21:30 sularında yapacağı konuşma Türk Lirası için daha belirleyici olabilir. Powell burada önümüzdeki dönem muhtemel faiz indirimlerine ilişkin Fed'in yol haritasını açıklaması bekleniyor. Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor. Dolar/TL, dün 2 Nisan’dan beri en düşük seviye olan 5.5500’a kadar geriledikten sonra günü 5.56 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL bugün 5.51 seviyesini de gördü.