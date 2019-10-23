Son dönemlerde Almanya seyahati yapacak olan vatandaşlar konuyla ilgili birçok sorunun cevabını internet aramalarında aramaktadır. Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Schengen üye ülkesi olan Almanya'ya herhangi bir sebeple seyahat etmeyi düşünüyorsanız ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan borda pasaportunuz var ise ülkeye Almanya vizesi alarak girmeniz mecburidir. Vize muafiyetinin olması için ise sadece anlaşmalı pasaportlara sahip olmanız gerekmektedir. Bunlar, yeşil (hususi) pasaport, gri (hizmet) pasaport ve siyah (diplomatik) pasaport sahibi Türk vatandaşları için geçerlidir. Bu vatandaşlar Schengen anlaşması gereğince her 6 ay içerisinde 90 gün konaklama süresini ihlal etmedikleri takdirde Almanya seyahatlerinde vizeden muaf tutulurlar. Eğer bunların dışında kalıyorsanız ve vize işlemleri ile ilgili özellikle ücretlendirmeyi merak ediyorsanız bu haberimiz sizin için. Almanya vize ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

ALMANYA VİZE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Vize Ücreti:

T.C. Vatandaşı: 0 – 6 Yaş; 0 euro ( Nakit, euro), 6 – 12 Yaş; 0 euro ( Nakit, euro), 12+ Yaş; 60 euro ( Nakit, euro )

T.C. Vatandaşı Harici: 0 – 6 Yaş; 0 euro ( Nakit, euro ), 6 – 12 Yaş; 35 euro ( Nakit, euro ), 12+ Yaş; 60 euro ( Nakit, euro )

* Diğer: 0 – 6 Yaş; 0 euro ( Nakit, euro ), 6 – 12 Yaş; 35 euro ( Nakit, euro ), 12+ Yaş; 35 euro ( Nakit, euro )

Diğer: Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Yeşil Burun Adaları, Makedonya, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Ukrayna vatandaşları

-Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına tahsil edilmektedir.

-Vize ücreti, sadece Euro kabul edilmektedir. Vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur.

-Şayet Almanya´da ağırlıklı olarak birlikte kalma durumu söz konusu değilse (örn. Türk vatandaşı olan eş bir iş seyahati için Almanya´ya gidiyor, fakat İngiliz eşi Türkiye´de kalıyor ise) ücrete tabi bir Schengen vizesi alınması gerekmektedir.

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