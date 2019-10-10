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Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar? (10.10.2019)

Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekat düzenlediği günlerde hareketlenmeler yaşayan altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar…

08:11 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar? (10.10.2019)

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 283,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,40 liradan, bin 866 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 887 liradan, 258,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262,30 liradan, bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 844 liradan, 912 liradan alınan Yarım Ziynet 922 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.

Çeyrek altın: 461 Lira

Gram altın: 283 Lira

Yarım altın: 922 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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