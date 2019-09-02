Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 285 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,20 liradan, bin 878 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 899 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 835 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 855 liradan, 918 liradan alınan Yarım Ziynet 928 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ticaret savaşı gelişmeleri, Brexit kördüğümü ve Arjantin’deki sermaye kontrollerine ilişkin haber akışının bu hafta yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Analistler, yarın yurt içinde ve Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.500 puanın destek, 98.800 seviyesinin kırılması halinde 95.500 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,59 olarak belirlendi. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60’a gerileyeceği hesaplanıyor.

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