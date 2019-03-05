Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

Altın yatırımcıları, altın fiyatlarındaki her iniş ve çıkışı dikkatle izliyor. Bugün de “Altın fiyatları ne kadar?” sorusu ekonomi piyasasında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Altının gramı dün günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni günün ilk saatlerinde ise 222,95 liradan alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 5 Mart Salı altın fiyatları…

EN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gramı günün ilk dakikalarında 222,95 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 356,49 liradan alınırken, 364,53 liradan satılıyor. Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 729,07 lira seviyesinde işlem görürken, 710,76 liradan geri alınıyor.Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1504 liradan satılırken, 1481 liradan bozduruluyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da dünkü kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.488,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 222,90 liradan işlem gördü.

ABD- ÇİN ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞMASI ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR



Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD'nin Çin'e uygulamayı düşündükleri gümrük tarife artışlarının hemen hemen tümünü ortadan kaldırabilecek bir ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilere çevirmesi ve bununla birlikte risk iştahının artması ve güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin azalması sonucu yatay seyretti.

TÜRKİYE’NİN ALTIN REZERVİ AZALIYOR

IMF verilerine göre ocak ayında Türkiye’nin altın rezervi bir önceki aya göre azalırken, Çin, Hindistan ve Katar altın rezervlerini artırdılar. Ocak ayında Türkiye’nin altın rezervi 5,44 ton azalarak 482,75 ton oldu.

Çin’in altın rezervini 11,82 ton artırarak 1864,39 tona çıkardığı ocak ayında, Katar’ın altın rezervi 6,26 ton artışla 37,52 ton ve

Hindistan’ın altın rezervi 6,53 ton artışla 606,99 ton olarak gerçekleşti.