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Altın fiyatları sakinledi! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Güne sakin bir seyirle başlayan altın fiyatları 252,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 412 lira, Cumhuriyet altını 1.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,33 düşüşle 252,70 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte 2 Temmuz altın fiyatları...

08:26 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları sakinledi! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 3,33 azalışla 252,7 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 252,8 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar?İşte 2 Temmuz güncel altın fiyatları…

2 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 252,8 lira

Çeyrek altın: 417 lira

Cumhuriyet altını: 1.701 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

“G20 LİDERLER ZİRVESİNDEN GELEN HABERLER ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ”

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini kaydetti.

Zirvede bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xİ Jinping'in müzakerelerin devamı konusunda anlaşmaları sonrası, bu müzakerelerden gelecek haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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