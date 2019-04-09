Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.594,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 238,90 liradan işlem gördü.

9 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, uluslararası piyasalarda dün etkili olan tepki alımlarının altının ons fiyatında yükselişe neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Altının ons fiyatında yükseliş trendinden bahsedebilmek için 1.307 dolar direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, Brexit gelişmeleri, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) gerçekleştireceği yıllık bahar toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini kaydetti.

AA