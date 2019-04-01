Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 230,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231 liradan, bin 521 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 542 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirterek, “Bu seviyelerin güçlü destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatları, haftayı bu seviyelerin altında tamamlamak istemeyebilir.” ifadelerini kullandı. Memiş, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

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