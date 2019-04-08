Antik kentin 2 bin yıl önceki fiyat tutarlılığı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti restorasyon ve konservasyon çalışmaları sırasında son olarak 2 bin yıllık meclis duvarlarında Roma Dönemi’nde verilen hizmetler ile parayla satılan tüm ürünlerin tavan satış fiyatlarının yazdığı bölüm ortaya çıkarıldı.

200’DEN FAZLA ÜRÜNÜN İSİMLERİ VE FİYATLARI YAZIYOR

Yazıtlardan zamanın para birimi Denarius ile alış veriş yapılabilirken karşılıklı mal takası da yapıldığı anlaşılıyor. Yine zenginlerin fakirlere sponsorluk yaptığı da ortaya çıktı.

Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için büyük uğraş verilen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki son bulunan eser büyük heyecan yarattı. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Daha önce bulunan, 2 bin yıllık meclis duvarlarında, Roma Dönemi’nde satılan tüm ürünler ile verilen hizmetlerini belirten ücretlerin yazdığı bölümün etrafını açıp ortaya çıkardık. 23 metrekarelik duvarda 200’den fazla ürünün isimleri ve fiyatları yazıyor” dedi.

İĞNEDEN İPLİĞE, MAL TAŞIMAYA KADAR FİYAT BELLİ

Tarım ve hayvancılıkla geçinen halkın rahat yaşayabilmesi için ekonomiye sahip çıkıldığını belirten Prof. Bilal Söğüt “Para birimi Denarius fakat karşılıklı mal değişimi de yapılabiliyor. Eşya taşımadan tutun akla gelebilecek her türlü iş ve satın almalarda tavan fiyatı ilan ediliyor. Daha aşağı fiyatla satmak mümkün ama yükseltmek yasak. Buradaki amaç üretici ve tüketici hakkını koruyup onları desteklemek” diye konuştu.

ZENGİNLER SPONSOR OLABİLİYOR

Fakirlere zenginlerin istediği kadar sponsor olabildiğini söz sözlerine ekleyen Söğüt şöyle devam etti: “Bir zengin istediği kişi ya da kişiler için alacağı bir veya birkaç malın belli bir bölümüne sporluğunu yapabiliyor. Örneğin tavan fiyatı 5 Denarius olan domates için “Ben bunun kiloda 2 Denarius'unu 4, 5, 8 ya da 12 ay karşılıyorum dediğinde o kişi o kadar süre içinde domatesi 3 Denarius'a satın alma şansına sahip oluyor.”

İŞTE BAZI SATIŞ TAVAN FİYATLARI

Birinci kalite zeytinyağı litresi 40 Denarius. İkinci kalite 25. Birinci kalite zeytin 45, balık 9,5. Bir deve yükü odun 50, bir kağnı odun 150, 1 metre alanda yazı yazmak 75 Denarius.

Para yerine mal değişimi de mümkün. Bunun için de değişimi gerçekleşecek malların fiyatları birbirine bölünmek suretiyle gerçekleştiriliyor. Örneğin 1 deve yükü odun 6 tane balıkla değişiyor. 2. kalite zeytinyağı verip 3 tane balık alınabiliyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI KALICI LİSTESİ'Nİ ZORLUYORUZ

Yılın 12 ayı boyunca çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Bilal Söğüt, “Stratonikeia'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesini amaçlıyoruz. Çünkü Antik dönemlerden günümüze yeni bulgularımız tarihe ışık tutuyor. Her yıl yeni önemli verilere ulaşıldı. Stratonikeia yaşayan bir arkeoloji kenti ve Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak bu şekilde korunduğu başka bir kent bulunmuyor. Kazılarımız Tiyatro, Kuzey Şehir Kapısı, Kuzey ve Batı Caddeleri, Roma hamamı, latrina, mezarlar ve sur duvarlarında gerçekleşiyor. Bazı yerleri geziye hazır durumda” diye konuştu.