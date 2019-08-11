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Bayramda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altın fiyatında son durum…

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Günlerdir döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bir aşağı bir yukarı hareket eden altın bayramın ilk günü hafif yükseklişin ardından dengeli bir seyir izliyor. 11 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

09:02 -
Haberler Ekonomi
Bayramda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altın fiyatında son durum…

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,90

Cumhuriyet Ata Lira 1.765,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,50

Lira(Tam) Ziynet 1.725,00

Yarım Ziynet 862,00

Çeyrek Ziynet 431,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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