Borç 3 milyar doları aşıyor

Yerel seçimlere kısa bir süre kala belediyelerin sırtındaki büyük borç yükü de dikkat çekiyor. 31 Mart'ta seçimlerinden sonra koltuğa oturacak yeni belediye başkanları önümüzdeki yıllarda yoğun bir borç ödeme yükü ile de karşı karşıya kalacak. Yerel yönetimlerin borçlarının büyük bir bölümünün Hazine garantisine sahip olmaması, belediyelerin ödeme güçlüğü yaşaması durumunda sıkıntılı bir dönemle karşı karşıya kalacaklarını da gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibarıyla 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Bu borcun 603 milyon doları Hazine garantili.

Belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla Hazine garantisiz toplam dış borcu 2 milyar 671.6 milyon dolar ve bu borcun 2 milyar 154 milyon doları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. AKP'nin yönettiği belediyelerin Hazine garantisiz toplam dış borcu 2 milyar 232 milyon dolar; Hazine garantili dış borçları ise 385 milyon dolar… CHP'nin yönettiği belediyelerin Hazine garantisiz borcu 425 milyon dolar, Hazine garantili borçları 182 milyon dolar. İYİ Parti'nin yönettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine garantisiz dış borcu 14.6 milyon dolar ve Hazine garantili dış borcu 22 milyon dolar. MHP'nin yönettiği Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine garantili dış borcu ise 13 milyon doları buluyor.

İSTANBUL İLK SIRADA

Belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla Hazine garantisiz dış borç sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 154 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 389 milyon dolar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 47 milyon dolar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun ise 35 milyon dolar borcu bulunuyor.

Hazine garantili borçlar da var

Yerel yönetimlerin 603 milyon dolarlık borçları ise Hazine garantisi altında.Hazine garantili dış borç sıralamasında Samsun Büyükşehir Belediyesi 97 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine garantili 95 milyon dolar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'nin ise 62 milyon dolar borcu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine garantili borç yükü ise 95 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.