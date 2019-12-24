Borsada Trump etkisi! Yükseliş devam eder mi?

Borsa İstanbul BIST100 endeksi dün 112 bin 154 puanı aşarak yılın rekor düzeyine ulaştıktan sonra bugün de

yükselişine devam etti. Endeks 113 bin 321 puana çıkarak yıl içindeki rekorunu yeniledi. Uzmanlar ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkmasının yaşanan artışta etkisi olduğu görüşünde.

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ERKAN: TRUMP YAPTIRIMLAR KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

Borsa’da yaşanan hareketi sozcu.com.tr’ye değerlendiren Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan yurt dışı piyasalarda Noel Tatili öncesinde yatay bant hareketinin devam ettiğini söyledi.

Dünkü yükselişte içeride sanayi hisselerinin BIST'i yukarı taşırken, bugün bankacılık hisselerindeki artışın etkili olduğunu belirten Erkan, “Amerikan medyasında çıkan bir habere göre Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini imzalayan Trump, Senato'ya gönderdiği bir raporla Türkiye'ye uygulanması düşünülen yaptırımlar konusunda uyarılarda bulundu. Yaptırımların Türkiye'yi Rusya'ya yakınlaştıracağı, Türkiye ve ABD savunma anlaşmalarını zarara uğratacağı gibi uyarılarda Halkbank'a yaptırım uygulanmasının da uygun olmadığı belirtildi.” açıklamasında bulundu.

“112.500 DESTEK HALİNE GELDİ”

Teknik olarak 111 bin seviyesi korundukça yukarı yön arayışının devam etmesinin beklendiğini belirten Enver Erkan, “BIST için 112.500 destek haline gelmiştir. 113.500 ve üzerinde 115.000 takip edilebilir.” ifadelerini kullandı.

TÖZGE: AZALAN RESESYON KAYGILARI İYİ HABER

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de borsada yaşanan yükselişi sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Global borsalardaki Noel Rallisi’nin BIST100’e olumlu yansımaya devam ettiğini belirten Tözge, “Ticaret müzakerelerine yönelik olumlu beklentiler ile azalan küresel resesyon kaygıları Türkiye gibi değerleme bakımından ucuz kalmış gelişmekte olan ülke borsaları için iyi haber.” dedi.

“115 BİN SEVİYESİ HEDEFLENMEKTE”

Yatırımcıların BIST’e yöneldiğini söyleyen Tözge, “Düşük faiz ortamı getiri arayışındaki yerli kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisinin BIST’e yönelmesindeki ana sebep. BIST100 endeksi 112,500 seviyesi üzerinde 115,000 seviyesini hedeflemekte. Yıl sonu kapanışı 115,000 seviyesi civarında olabilir.” açıklamasında bulundu.