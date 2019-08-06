Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (06.08.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 260,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,80 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını son altı yılın en yükseğine çıkarttığını ifade etti. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi koymasıyla başlayan gerilim artarak devam ediyor.

ABD Çin’i kur manipülatörü ilan ederken, Çin yaptığı açıklamayla ABD’den tarım ürünü alımını durdurduğunu açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında ise ABD’de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.448 doların destek, 1.468 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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