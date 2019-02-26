Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 369,00 lira, Cumhuriyet altını 1.511,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 226,30 liradan işlem gördü.

26 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD, Avrupa ve Asya'da geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu anımsatarak, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.330 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş isteğinin devam edeceğini ifade eden Memiş, bu seviyenin altında ise 1.317 dolara kadar gerileyebileceği tahmin etti.

Memiş, yurt içinde ise dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemenin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, 227 liranın altında, 225 liranın gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA