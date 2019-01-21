Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (21.01.2019)

Güncel altın fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güvenli bir yatırım limanı olan altının gram fiyatları son zamanlarda yükseliş trendinde… AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. İşte 21 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 219 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 219,20 liradan, bin 443 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 464 liradan, 200 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204 liradan, bin 410 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 430 liradan, 705 liradan alınan Yarım Ziynet 715 liradan ve 353 liradan alınan Çeyrek Ziynet 358 liradan satıldı.

“ONS ALTIN GERİLİYOR”

Ticaret savaşlarına yönelik iyimserliğin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu bildiren Memiş, “Dolar endeksinde yaşanan toparlanmalar değerli metalleri baskılayabilir. Altının ons fiyatında 1.277 dolar seviyesi destek, 1.297 dolar da direnç konumunda bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün ABD’de piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu, Almanya’da ise Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini söyledi.

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