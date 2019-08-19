Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (19.08.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 269,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,50 liradan, bin 775 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 796 liradan, 245,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249,50 liradan, bin 734 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 754 liradan, 867 liradan alınan Yarım Ziynet 877 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satılıyor.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, Avro Bölgesinden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi ve Tüketici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.500 doların destek, 1.523 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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