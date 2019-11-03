Denizde çevreci yakıt zorunlu oluyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nun (IMO) kararıyla, 2020 değişim süreci ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm dünyada gemilerin kullanacağı denizcilik yakıtlarının sülfür oranı yüzde 3.5'dan yüzde 0.5'e düşürülecek. Enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Petrol Ofisi (PO) CEO'su Selim Şiper, şirket olarak PO Marine ile IMO 2020 kriterleri kapsamındaki ilk ikmali İstanbul'da yaptıklarını aktardı. Kumkapı açıklarında yapılan ikmal ile PO'nun Demre-8 adlı barcı tarafından, 100 ton yeni nesil denizcilik yakıtı VLSF'yi ikmal ettiğini hatırlatan Şiper, “Bütün gemiler bu yakıtı kullanmak zorunda. Bazıları yüksek kükürtlüyü düşük kükürtlüye dönüştüren sistemler kullanıyor. Normal dizel yakıtı yüksek kükürtlü yakıtla karıştırıp oranı düşürenler de var” dedi.

MALİYETLERİ ARTIRACAK

VLSF adı verilen bu yeni yakıtın deniz taşımacılığında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte metreküp başına yakıt maliyetinin 150 dolar civarında artacağını kaydeden Şiper, bunun da navlun maliyetlerini yükselteceğini bildirdi. VLSF elde etmek için dizel yakıt ihtiyacının artacağını belirten Şiper, “Bu yüzden dizel yakıt fiyatları da artabilir. Çünkü aynı üretim sürecinden çıkıyorlar. Birini fazla üretmek için diğerinin arzı kısılacak” dedi. Bununla çevreyi daha az kirleten VLSF sayesinde deniz taşımacılığının çevreye verdiği zararın azalacağını belirten Şiper, “Boğazlar daha az kirlenecek. Şunu unutmamak lazım, İstanbul'u kurtaran etkenlerden biri de otogazdır. Dünyada otogaz kullanımında birinci sıradayız. Ülkemiz için başarı hikayesi arıyorsak bu otogazdır” dedi.

GEÇİŞ SÜRECİ ZARARLI OLMASIN

Türkiye'de yapılan ilk VLSF ikmali ile ilgili bilgi veren Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç da, şunları söyledi: “IMO 2020 kriterleri, gerçekten de dünya denizciliğini derinden etkileyecek. Bu zorlu süreçte armatörlerimizin karşılaşabileceği sorunlara çözüm sunabilmek adına da, Denizcilik Yakıtları Kalite ve Miktar Güvence Sistemi'ni de geliştirdik. Dünya gemicilik endüstrisi, geçiş sürecinde ciddi zararlara uğramaktan çekiniyor. En büyük sorun yakıt ile ilgili teknik problemler ve kalite standartları oturmamış yakıtların gemilere verebileceği muhtemel zararlar olacak.”

Rafineriden pompaya kadar izleme yapılıyor

On numara yağ adı verilen ürünle sektörün başının dertte olduğunu belirten Selim Şiper, “Onun içeriğinin ne olduğu belli değil. Sıvı yağ bile konuluyor olabilir. O yakıt sanılan şeyin yanması kontrol edilemediği için araç yangınları çıkıyor. Yetkilileri ve sürücüleri uyarıyoruz” dedi. Rafineriden çıkan yakıtın pompaya kadar devlet tarafından izlemesinin yapıldığını anlatan Şiper, sektörde kayıtdışı veya merdivenaltı gibi bir durumun söz konusu olamayacağını, en küçük istasyonun bile eşit düzenlemelere tabi olduğunu anımsattı. Sektörün çok düşük marjlarla çalıştığını da sözlerine ekleyen Şiper, bayilerle yapılan sözleşmelerde bir takım değişikliklere gitmeye başladıklarını dile getirdi.