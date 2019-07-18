Dolar/TL ne kadar oldu? (18.07.2019)

Yabancı yatırımcıların artık fazla işlem yapmaması ve son dönemde yoğun alım yapan yerli bireysel yatırımcının dolar talebinin azalmasının, TCMB’nin faiz indirim miktarına yönelik belirsizlik nedeniyle Fed’den faiz indirim beklentisinin küresel risk iştahını desteklediği bir ortamda olumsuz haber akışına rağmen kurda fiyatlamaların sınırlı kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Dolar/TL saat 07.17 itibarıyla 5.6807/5.6862'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

“Piyasa açıkçası F35 verilip verilmemesi konusuna şu an çok önem vermiyor” diyen bir bankacı, “Zaten hali hazırda S-400 konusu ile ilgili risk primi kurda fiyatlanmış durumda. Trump’ın dünkü açıklamaları da daha fazla olumsuzluk içermiyor” dedi.

Aynı bankacı, “TCMB başkanının görevden alınmasını piyasa atlatmış durumda, beklentilerin çok üzerinde bir faiz indirimi gelmeyebilir düşüncesi de oluşmaya başladı. Örneğin Morgan Stanley 250 baz puanlık indirim beklentisini açıkladı. Bütün bu gelişmelerle kurda bir miktar gevşeme görüyoruz” dedi.

Fed’in Temmuz’da ve yılın kalanında faiz indirimi yapacağı beklentisi gelişmekte olan piyasalara olumlu yansırken, iç riskler nedeniyle benzer para birimlerinin gerisinde kalan TL’nin bu açığı kapamaya çalıştığı belirtiliyor.

REUTERS