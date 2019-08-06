Emekli ikramiyeleri yattı mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna cevap geldi…

Milyonlarca emekli bayramda maddi açıdan rahat nefes alabilmek için dört gözle emekli ikramiyelerinin hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 12 milyondan fazla emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin, 8-9 Ağustos'ta ödeneceğini kaydetti. Yani emekliler birkaç gün içinde ikramiyelerine kavuşmuş olacak…

12 MİLYON KİŞİYE ÖDENECEK

İkramiyelerin SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödeneceğini kaydeden Bakan Selçuk, “12 milyonu aşkın emekli ve hak sahibine yaklaşık 10,8 milyar liraya yakın bayram ikramiyesi ödüyoruz” dedi. Selçuk, 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiyenin yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olduğunu belirtti.

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEKLER Mİ?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.