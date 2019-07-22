Emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ek ödeme nasıl hesaplanır?

SSK 4A ve Bağ-Kur 4B emeklisi milyonlarca vatandaş merakla bekledikleri Temmuz zamlarının açıklanmasının ardından şimdi zamlı maaşlarının ne zaman ellerine geçeceklerini sorguluyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından Temmuz ayında yapılan zamlar sonrası emekli ne kadar oldu? Emekli maaşlarının son durumu nedir? Emekli maaşı ek ödemesi nasıl hesaplanır? Tüm bu soruların cevabını merakla bekleyen kişiler için en güncel haberi hazırladık. Konu hakkında internet üzerinden arama yapan vatandaşlar haberimize mutlaka göz atmalı. İşte emekli maaşları ile ilgili haberimizin detayları…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında yapılan, SSK 4A ve Bağ-Kur 4B emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılırken bu oran memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oldu.

Temmuz zammı sonrası

*En düşük SKK 4A;

– 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL,

– 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL,

*En düşük Bağ-Kur 4B;

– Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL

– Esnaf Bağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

Yüzde 6 oranındaki zam sonrası

*En düşük memur emeklisinin maaşı

– 2.522 TL'ye yükselecek

Memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha yüksek.

Geçtiğimiz hafta ilk olarak SSK 4A emeklilerinin zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başlarken, bu ödemeler 26 Temmuz’a kadar devam edecek.

Bağ-Kur emeklileri için ise zamlı maaşlarının ödemeleri 25 Temmuz’da başlayıp, 29 Temmuz’da sona erecek.

Memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Ek ödeme; 5454 sayılı Kanunla emekli vatandaşların ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan bu ödeme şimdilerde ek ödeme adın altında ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

Ek ödeme hesaplaması vatandaşların kafasını karıştırabiliyor. Bunu bir örnekle açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Temmuz ayında yapılan memur zam oranı yüzde 6. Zam oranını 2.403 liralık maaş üzerinden hesaplanır. Bu durumda 144.4 liralık zam ile birlikte maaşınız 2.547 lira olacak. Ek ödeme ise bunun üzerinden hesaplanır ve alınır. Bu durumda 101.8 liralık ek ödeme de eklendiğinde Temmuz ayında elinize 2.648.8 lira geçecek.