Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak nereli ve hangi şirketin sahibi?

Erman Ilıcak’ın Forbes 100’de Türkiye birincisi olmasıyla hayatı merak konusu oldu. Erman Ilıcak kimdir, hangi üniversiteden, hangi bölümden mezun oldu? İşte hayatı ve detaylar…

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak 1967 Malatya doğumlu. Hayatının ilk yılları babasının mesleği gereği Malatya-Ankara arasında geçti. İki kız kardeşi ve evin en büyük çocuğu olan Ilıcak liseyi TED kolejinde okudu. Üniversitede ise ne istediğine tam karar veremediği için gelişigüzel tercihlerinin sonucunda ODTÜ İnşaat Mühendisliği’ ne yerleşti. Okul bitmeden, henüz 3. sınıftayken ENKA’nın patronu Şarık Tara ile tanıştı ve Enka’da staj yapma fırsatı buldu. Okulu bitirdikten sonra da Enka’nın şirket merkezi olan İstanbul’ da çalışmaya başladı.

MİLYARDER SAYISI GERİLEDİ

Türkiye'nin en zengin insanı Erman Ilıcak'ın servetinin tutarı 3.8 milyar dolar olurken onu 3.7 milyar dolarla Murat Ülker izledi. Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı 2.1 milyar dolar ile Hüsnü Özyeğin oldu. Özyeğin üçüncülüğü Osman Kibar ile paylaştı.

Forbes 100'de geçen yıl dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Listedeki toplam servet düşüşü 21.5 milyar dolar oldu. 2017 listesinde 40 milyarder yer alırken 2018 listesindeki dolar milyarderi sayısı 29'a geriledi.