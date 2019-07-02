‘Hazine arazileri peşkeş mi çekilecek’

Sıfır Atık Vakfı Kanunu ile Hazine arazilerinin ücretsiz kiralanabileceği yönündeki açıklamalar kuşkuyla karşılandı. Arazilerin üçüncü şahıslara da devredilebileceği ileri sürülüyor. CHP'li Murat Bakan, “Arazilerin üçüncü kişilere verilebileceğine ilişkin duyum alıyoruz” dedi. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve İzmir Milletvekili Bakan, iktidar partisinin hazırlığını yaptığı Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kanunu'nun detaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hazine arazilerinin Sıfır Atık Vakfı'na tahsis edileceğine dair detaylara dikkati çeken Bakan, “Hazine arazilerinin Sıfır Atık Vakfı'na bedelsiz kiralanabileceği ve kiralanan bu Hazine arazilerinin de üçüncü kişilere tekrar kiraya verilebileceğine dair hazırlık olduğunu duyduk. Bunun detaylarını bilemiyoruz; sınırlandırılması, denetlenmesi nasıl olacak göreceğiz” dedi.

ŞEFFAF BİR YÖNETİM

Vakfın denetim mekanizmasına ve TBMM temsiliyetinin önemine vurgu yapan CHP'li Bakan, “Milyarlarca ton atığın toplanılması ve bertaraf edilmesi eş zamanlı olarak finansal ilişkilerinin yürütülmesi çok büyük bir organizasyondur. Yalnızca ülkemizde değil, çalışmalarını uluslararası alana da taşıyacağını anladığımız böylesi devasa bir organizasyonun işlevsel ve finansal denetimi, kurulma hazırlığındaki Sıfır Atık Vakfı'nın amaç ve görevleri kadar önemlidir” dedi.

Vakfın bütçesi, gelirleri ve muafiyet durumları konularında hesap verilebilir şeffaf bir mekanizma kurulması gerektiğine işaret eden CHP'li Bakan, “Bunun denetimi de vakfın yönetiminden bağımsız bir organ tarafından yapılmalıdır. Vakfın yönetiminin ve organlarının sadece Cumhurbaşkanı ve kendisinin dışarıdan atadığı bakanlar tarafından belirlenmesi gibi, denetim mekanizmalarının da aynı kişilerin kontrolünde olması gibi bir sistemi de doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı. CHP'li Bakan, “Toplum bir kişinin aklıyla, kararlarıyla ve tercihleriyle yönetilmek istemiyor. Çünkü herkesin aklı bir kişinin aklından üstündür. Sıfır Atık Vakfı ile ilgili kanun üzerinde çalışmalar tamamlanıp son hali Meclis'e sunulduğunda değerlendiririz” dedi.

iKTiDARIN ÇEVRE POLiTiKASI ÇELiŞKiLi

“Bu ülke, bu dünya hepimizin ise böylesi evrensel bir konuda ve atılacak adımlarda TBMM'nin ve dolayısıyla millet iradesini temsil eden tüm partilerin temsilcilerinin söz sahibi olması gerektiğine inanıyorum” diyen Bakan AKP iktidarının çevre politikaların da çelişkili olduğunu söyledi. Bakan, “Bir yandan, sürdürülebilir çevre diyeceksiniz, çevre koruma bilincinden, söz edeceksiniz, G-20'de afili afili cümleler kuracaksınız, hatta Sıfır Atık projeleri yapıp devlet olarak özel kanuna tabi vakıf kurmaya kalkacaksınız; öte yandan Paris İklim Anlaşmasına taraf olmayacaksınız, ama özel kanun maddeleriyle denetimden, şeffaflıktan ve temsiliyetten uzak bir vakıf kurup bu vakıf üzerinden Hazine arazilerine göz dikeceksiniz” ifadelerini kullandı.