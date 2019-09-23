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İBB personel alımı yapacak! Kariyer.ibb başvuru ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından belediyenin personel alımı yapacağını açıkladı ve "İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler." duyurusunda bulundu.

20:08 -
Haberler Ekonomi
İBB personel alımı yapacak! Kariyer.ibb başvuru ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı yapacak. Kariyer İBB sayfasından yayınlanan ilana genel bir başvuru yapmak mümkün. İBB personel alımı ile ilgili şöyle bir açıklama yayınladı:

“Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilanımıza yapacağınız başvurunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri'nde oluşabilecek tüm pozisyonlarımız için değerlendirmeye alınacak ve uygun olması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz, tecrübelerinize ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatlarımız konusunda size daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.

Göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.”

KARİYER İBB BAŞVURU EKRANI

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