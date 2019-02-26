İki dev şirket arasında ambalaj kavgası

Beyaz et ve yumurta üretiminin önemli markalarından Keskinoğlu ambalaj ürünlerini taklit ettiği gerekçesiyle Kumartaşlı Gıda’ya dava açtı. Ankara Fikri ve Sınai Haklar 4. Hukuk Mahkemesi 2019/83 nolu dava 20 Şubat 2019 tarihinde açıldı.Kendi markalarının yumurta ambalajı paketlerinin taklit edildiği gerekçesiyle dava açtıklarını belirten Keskinoğlu Tavukçuluk A.Ş.’nin Avukatı Murat Sınay, “Kumartaşlı Gıda’nın ambalajları ilk bakışta sanki bizim ürünlerimizmiş gibi algılanıyor. Benzer ambalajların kullanılması sebebiyle hukuki haklarımızı arıyoruz” dedi.

‘HAKSIZ REKABET DURUMU VAR’

Kendi markalarının tecilli olduğunu belirten Sınay, “Bu durumu önlemeye çalışıyoruz elimizde fotoğraflar da mevcut. Karşı tarafın bizim ürünlerimize çok yakın bir tasarımı var. Bu bir haksız rekabet durumu. Bir nevi taklit. Hakkımızı arayacağız.” dedi. Konuyla ilgili aradığımız Kumartaşlı Gıda yetkilileri bir açıklama yapmadı.

Keskinoğlu tavukçuluk son olarak konkordato süresini 1 yıl daha uzatmıştı. Şirket yaptığı açıklamada, “11 Haziran 2018 tarihinde ticari faaliyetlerimizi aralıksız devam ettirebilmek adına başvurduğumuz konkordato için şirketimize tanınan 5 aylık geçici mühlet, finansal tablolarımızın incelenmesinin ardından; Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin takdiriyle, kesin süre olarak 12 ay daha uzatıldı.” ifadeleri kullanmıştı.