İstanbul Gelişim Üniversitesi 57 öğretim görevlisi alıyor! İşte öğretim görevlisi başvuru evrakları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ilanına göre, üniversite 57 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla kabul edileceği duyuruldu. İşte başvuru evrakları…

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

BAŞVURU EVRAKLARI;

-Dilekçe (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi)

-2 Adet Fotoğraf

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

-Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Formatlı Özgeçmiş

-SGK 4A Hizmet Dökümü