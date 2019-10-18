İşte yıl sonu dolar beklentisi

Beklenti anketine göre yıl sonu dolar/beklentisi yukarı yönlü revize edildi. Önceki anket döneminde 6,00 TL olan yıl sonu dolar beklentisi, bu anket döneminde 6,05 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,35 TL ve 6,41 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2019 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,93 iken, bu anket döneminde yüzde 1,90 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,17 ve yüzde 1,13, Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 13,96 iken, bu anket döneminde yüzde 12,69’a geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,21 iken, bu anket döneminde yüzde 11,18 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,17 ve yüzde 9,76 olarak gerçekleşti.