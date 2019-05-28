Kamu bankalarında dikkat çeken görevler

Türkiye’nin kamu bankalarına yapılan yönetim kurulu üyeliği atamaları dikkat çekiyor. En son bankacılık yapmayan üç ismin üç kamu bankasına atanması gündem oldu. Kamu yönetimi tecrübesi olan deneyimli devlet adamı Abdülkadir Aksu Vakıfbank’a yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yapan Faruk Çelik, Ziraat Bankası’na, Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devir teslim yapan eski İBB Başkanı Mevlut Uysal, Büyükçekmece’de de seçimi kaybetmesinin ardından Halkbank’a yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Mevlüt Uysal’ın herhangi bir koltukta oturmadığı bir zaman Halkbank Yönetim Kurulu’na atanması dikkat çekti. Aşağıda son yıllarda kamu bankalarına yapılan dikkat çekici bazı atamaları derledik.

AKP DÖNEMİNDE İÇİŞLERİ BAKANIYDI BANKAYA ATANDI

Abülkadir Aksu: 12 Ekim 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi ve Devlet Lisan Okulu'nu bitirdi. İzmir Kınık ve Yozgat Sarıkaya Kaymakamı; Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliği sırasında “Yılın Bürokratı” seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 18 ve 20. Dönemde Diyarbakır, 21, 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 46 ve 47. Hükümetlerde İçişleri Bakanı, 53. Hükümette Devlet Bakanı, 58 ve 59. Hükümetlerde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

TOKAT MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Dilek Yüksel: 1977 Tokat doğumlu. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi Banka Hukuku ve Araştırma Enstitüsü'nde Bankacılık ve Ekonomi eğitimi aldı. Samsun Atakum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ankara Mamak Belediyesi Şube Müdürü olarak görev yaptı. TBMM'de 23. ve 24. dönemlerde AKP'den Tokat Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 23. Dönemde KİT komisyonu, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı. 29 Mart 2016 tarihinden itibaren Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI

Cemil Ertem: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Finans ve iktisat alanlarında yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanlığı görevini yürütüyor. 13 Ağustos 2018'den bu yana Vakıfbank yönetiminde yer alıyor.

MECLİS BAŞKAN VEKİLİYDİ VAKIFBANK’A ATANDI

Sadık Yakut: 3 Şubat 1956’da Kayseri Büyükkaramanlı köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1979-1999 yılları arasında Halfeti, Çamardı, Savaştepe ve Giresun Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği ile Daire Başkanlığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Gençler birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 1999-2015 yılları arasında 21, 22 ve 23. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilliği görevini yürüttü.

SENDİKA KÖKENLİYDİ BANKACI OLDU

Mahmut Kaçar: 1999 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2011 yılları arasında Sağlık-Sen Genel Başkanlığı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği, 2011-2018 yılları arasında 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapan Kaçar, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapıyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE HARİKA BİR KARİYER!

Profesör Gülnur Aybet: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi. 2013 yılında İngiltere'den Türkiye'ye dönerek Özyeğin Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kurdu. 2017-2019 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde profesörlük yaptı. NATO, Dış İşleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yapan Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony’s College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misafir araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hâlihazırda Milli Savunma Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders veriyor. NATO, AB gibi uluslararası örgütlere ve birçok devlet kurumlarına da uluslararası güvenlik konularında danışmanlık yapmış, uluslararası medyada güncel konuların analizini yapmakla tanındı. Mart 2019'dan beri Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DENETİM KURULU ÜYESİ

Prof. Dr. Yılmaz Çolak: 1969'da Giresun'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Çolak, 1993-2010 yılları arasında sırasıyla Bilkent Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent Doktor, Doçent Doktor unvanları ile görev yaptı. 2010 yılında Polis Akademisi'nde göreve başlayan Çolak, Mayıs 2014'te atandığı Polis Akademisi Başkanlığı görevini yürütüyor. Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 08 Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ'de Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.