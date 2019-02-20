Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı 174 milyon dolara aldı

Endüstriye yön veren teknolojileri yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Kordsa, uzay ve havacılık endüstrisi ile birlikte, gelecek nesil ulaşım araçlarına da kompozit malzemeler sağlayan ABD'de yerleşik Axiom Materials'ı 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden yaklaşık yüzde 96'sına kadar hissesini (yaklaşık 174 milyon dolar) satın almak için sözleşme imzaladı.

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan “Lastik güçlendirme teknolojilerinde dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendirirken, son dönem yaptığımız yatırımlarla, bu uçakların kompozit ile kabin içi görsel ve yapısal parçalarını, gövdesini, kanadını ve motorunu güçlendirir konuma geldik. İkinci bir Kordsa yaratmamızın yolunu güçlendirecek Axiom Materials satın alımı ile uzay ve havacılık endüstrisinde kompozit malzeme teknolojilerine yön vereceğiz” dedi.