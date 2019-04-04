Londra’da faizlerin yükseldiği hafta yabancıdan büyük çıkış

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 29 Mart haftasında 735.8 milyon dolar azaldı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde 601.5 milyon dolar azalış gösterdi.

DÖRT HANELİ SEVİYELERE YÜKSELDİ

TL’de 22 Mart’ta gözlenen sert değer kaybı ardından, TCMB bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vererek örtülü faiz artırımına giderken, Türk bankalarının Londra’daki swap piyasasına TL vermeyi azaltmasıyla likiditenin kuruması sonucu Londra’da TL swap faizleri dört haneli seviyelere yükseldi.

Bunun sonucunda yabancı yatırımcı artan TL likidite ihtiyacını karşılamak üzere hisse ve tahvil piyasasında satışa geçti. Söz konusu haftada BIST-100 endeksi sert değer kaybederken, tahvil faizleri bu yılın en yüksek seviyelerine geldi.

REUTERS

